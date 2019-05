BEAUDOIN, Laurence

(née Lapointe)



À Laval, le 14 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Laurence Lapointe, épouse de M. Guy Beaudoin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (François), Danielle (Bernard), France et Yves (Suzanne), ses petits-enfants Sébastien, Caroline, Martin, Véronique et Jeanne, ses arrière-petits-fils, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 mai 2019 de 13h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un remerciement tout particulier au personnel de la Résidence Domaine des Forges de Laval.