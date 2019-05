LEVESQUE, Gilberte



À l'hôpital Laurentien, est décédée Mme Gilberte Levesque. Le 18 mai 2019 à l'âge de 91 ans. Fille de feu Theodore Levesque et de feu Azilda Vallée.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marthe (feu Clément Dion) et deux belle soeurs: Jeannette Marin (Feu Gérard Levesque) et Yvette Sohier (Feu Ovila Levesque), de nombreux neveux et nièces, sa filleule Martine Levesque, et un ami de longue date Michel Girard.Une cérémonie de prière aura lieu le 26 mai 2019 à 11h au:955 RUE GRIGNONSAINTE-ADÈLE, QC J8B 2R7