LAUZON, Carmen

(née Bellemare)



Le 29 avril 2019 à l'âge de 90 ans est décédée Madame Carmen Bellemare épouse de Monsieur Georges Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Camille Richard) et André (Diane Beaulieu), ses petits-enfants Gabriel, Miriam, Janik, Frédérik et Noémie, son arrière-petit-fils Milan ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie 2500 ave. Des Perron, Auteuil, Laval,le samedi 25 mai de 14h à 16h30. Une liturgie de la Parole suivra en salon.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix