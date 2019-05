MALO DESLONGCHAMPS

Thérèse



À L'Épiphanie, le 10 mai 2019, à l'âge de 90 ans est dédédée Mme Thérèse Deslongchamps, épouse de feu M. Normand Malo.Elle laisse dans le deuil ses filles France, Diane et Paule, ses petits-enfants Nicolas, Valérie et William, son frère Armand ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 25 mai 2019 à 14h30 en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille vous accueillera dès 13h30 à l'église pour recevoir les condoléances. Direction:5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIE