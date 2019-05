ST-PIERRE BRISEBOIS, Thérèse



À l'hôpital Pierre-Boucher, le 14 mai 2019, est décédée à l'âge de 83 ans, madame Thérèse St-Pierre, épouse de feu Jean-Paul Brisebois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (Pauline), Manon (Victor), feu Lucie, Sylvain (Marie-Andrée), Stéphane (Suzanne) et Patrick (Chantal), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 mai 2019, de 16h à 20h à la:Une cérémonie suivra à 20h en la chapelle de la Résidence funéraire.