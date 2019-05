JEAN, Paul-Émile



Le 15 mai 2019, est décédé à l'âge de 97 ans, M. Paul-Émile Jean, époux de feu Mme Rose Mary Lynch.Il laisse dans le deuil ses enfants Joanne, Paule (Dennis Kastner), Richard, Rita (Jean Rivest), Roger (Nancy Barriault), Margaret et Lynn (Richard Leveillé), ses petits-enfants Joël, Julie, Nicolas, Karine, Léonie et Sarah-Maude, ses arrière-petits-enfants Chloé et Albert, son frère Eugène et sa soeur Juliette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 27 mai 2019, de 15h30 à 19h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.La famille tient à remercier l'équipe soignante du CHSLD Rose-de-Lima pour son dévouement auprès de Paul-Émile.