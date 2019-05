THERIEN, Lucille



De St-Janvier (Mirabel), le 15 mai 2019 à l'âge de 95 ans est décédée madame Lucille Therien (Turcot).Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudette, Denis, Marielle (Marc), André (Marie), Yvon, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille Mélodie, son frère Yves (Adrienne), beaux-frères et belles-soeurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres dimanche le 26 mai 2019 de 14h à 16h au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8, QCUn dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 16h à la chapelle.