OUELLET LEBLANC, Nicole



À Mercier, le 29 avril 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Nicole Ouellet, épouse de feu M. Jacques Leblanc.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Patrick Massey), son petit-fils Pierre-Alexandre, ses soeurs Micheline (feu Richard Généreux), Ginette (Venant Fournier), Madeleine (Alain Dion), ses frères Henri (Luce Barrière), Raynald (feu Monique Gagné), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à compter de 9h le samedi 25 mai à laMICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu en chapelle du salon ce même jour à 11h. L'inhumation suivra au cimetière de Berthier.