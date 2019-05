RADCZENKO, Wasyl



Le 18 mai à l'âge de 94 ans, est décédé Wasyl Radczendo. Après avoir servi durant la 2ième Guerre Mondial, il est arrivé d'Europe et a fait la rencontre de sa merveilleuse défunte épouse Kathrine à Montréal. Il était le grand-père de feu Cameron Mendelssohn et le père de feu Walter. Il manquera grandement à sa fille Theresa, ses petits-enfants Joanna, Angie et Daniel ainsi qu'à son arrière-petit-fils Zachary Mendelssohn.Une célébration de sa vie aura lieu ultérieurement.RÉSEAU DIGNITÉ7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com