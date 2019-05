LARIN, Jean-Marc



À Montréal, le 22 avril 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Jean-Marc Larin, fils de feu Marcel Larin et de feu Rita Coghlan.Il laisse dans le deuil son frère Robert et ses soeurs Louise (feu André Riquier), Jacqueline, Nicole, France, Danielle (Robert Arbour) ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au :ALFRED DALLAIRE MEMORIA2645 BOUL. HENRI-BOURASSA ESTMONTRÉAL, QC, H2B 1V8 514-277-7778jeudi le 30 mai 2019 de 1400 à 1700 heures et de 1900 à 2100 heures. Des funérailles seront célébrées le samedi 1er juin 2019 à 1100 heures, en l'église St-André-Apôtre, 10530 rue Waverly, Montréal, Qc, H3L 2W6.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur.claudelesieur.com