HÉBERT, André



De Saint-Eustache le 17 mai 2019 à l'âge de 58 ans et 6 mois est décédé subitement M. André Hébert époux de Mme Chantale Tremblay. M. Hébert était un homme d'affaire de Saint-Eustache ayant œuvré dans le domaine de l'automobile en étant entre autres propriétaire de Saulnier automobile et Kia St-Eustache.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils Mathieu (Claudia Harvey) et Mario, ses soeurs Diane (Stéphane Boudrias; beau-frère et mentor pour André), feu Francine (François D'Amour), ses frères Louis et Jacques, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces: Jonathan, Thierry, Isabelle, Benoit et Stéphanie ainsi que plusieurs autres parents et amis sans oublier son teckel préféré Fred.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 25 mai dès 9h au :SAINT-EUSACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 25 mai à 12h en l'église de Saint-Eustache.