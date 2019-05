Ça roule (mieux) à la SQDC

Les gros consommateurs plus hésitants

♦ En sept mois, le prix moyen du gramme unitaire est passé de 7,27 $ à 7,76 $. « Mon format typique est le trois grammes et demi et je suis vraiment dans le prix et même moins cher que plusieurs sites internet illégaux, explique M. Bergeron. Là où je perds de ma compétitivité, c’est à mesure que le format augmente. » Effectivement, leur plus gros format, 15 g, se vend environ au prix d’une once (28 g) sur le marché noir.