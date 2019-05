ComediHa! Fest-Québec et le Grand Montréal Comique s’associent

Un an après avoir entamé des démarches judiciaires pour forcer le festival Grand Montréal Comédie Fest à changer de nom, le ComediHa! Fest-Québec s’associe maintenant avec l’événement qui porte désormais le nom de Grand Montréal Comique (GMC). Les 27, 28 et 29 juin, ainsi que les 4, 5 et 6 juillet, ComediHa! intégrera la programmation du GMC avec la présentation de six Shows Mystère, à l’Impérial de Montréal. Les spectacles seront accessibles avec les lunettes ComediHa!, le laissez-passer officiel du festival de Québec.

« Les Shows Mystère sont les spectacles les plus populaires dans le cadre de notre festival, mentionne le fondateur de ComediHa! Fest-Québec, Sylvain Parent-Bédard. Ce sont des artistes de catégorie A. Le public découvre l’artiste une fois qu’il est sur scène. » Mario Jean, Sugar Sammy, Jean-Michel Anctil et Rachid Badouri ont déjà été les humoristes vedettes des Shows Mystère à Québec. « Le public va être gagnant, car on enrichit la programmation », ajoute le directeur général du GMC, Paul Larocque.