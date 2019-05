GRAVEL, Louise



À Laval, le 15 mai 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Louise Gravel, épouse de feu M. Robert Grenon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Eve (Shirley), Éliane (Philippe) et Guillaume, ses petits-enfants Jacob, Gabriel, Nathan et Angélyka, la fille de son époux Véronick et ses enfants, ses frères et soeurs Diane, Jean, Manon, Claude, Claudine, Josée, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la:939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h au salon.