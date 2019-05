MAILHOT, Onil



F.É.C. (Frère Patrice)Frère Onil Mailhot, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 18 mai 2019, à l'âge de 86 ans et 9 mois.Fils de Donat Mailhot et d'Anna Gagnon, il naquit à Johnville le 18 août 1932. Entré chez les F.É.C. en 1949, il se dévoua dans diverses tâches au service de la communauté.Il laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère, Gérard, f.é.c., deux belles-soeurs, Mmes Lucie Bouffard (feu Roger Mailhot) et Candide Gendron (feu Bruno Mailhot) ainsi que des neveux, nièces et amis.Il y aura accueil des confrères, parents et amis auprès de l'urne funéraire à la Résidence De La Salle,300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, le jeudi 23 mai, de 11 h à 21 h et à compter de 9 h le lendemain.Les funérailles auront lieu au même endroit, le vendredi 24 mai, à 10 h 30. L'inhumation des cendres aura lieu plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.