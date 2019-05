BERGERON, Claire



À Longueuil, le 19 mai 2019, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Claire Bergeron, retraitée de l'Archevêché de Montréal, fille de feu Alphonse Bergeron et de feu Alice Poudrier.Elle laisse dans le deuil ses neveux bien-aimés Alain Bergeron et Jean Pierre Gladu, sa soeur Léonide Vanasse, sa belle-soeur Claire Simard (feu Roland Bergeron), ses amis Ghislaine et Jean-Marc Philibert ainsi que de nombreux neveux et nièces.Alain et Jean Pierre recevront les condoléances le vendredi 24 mai 2019, de 9h30 à 13h30 à la:Les funérailles seront célébrées le vendredi 24 mai 2019 à 14h30 en l'Église St-Georges, 1105, Boulevard Desaulniers, Longueuil, Qc J4K 3V9.Ses neveux remercient tout le personnel de l'unité 2B du CHSLD René Lévesque de Longueuil pour l'attention et les bons soins apportés à tante Claire.