LANTHIER, Yvette née Marineau



À Longueuil, le 20 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Yvette Marineau, épouse de Monsieur Simon Lanthier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Thérèse (André), Francine (Martin), Normand (Annie) et Gaétan (Josée), de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Roger (Louise) et Léopold (Pierrette), beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 mai 2019 de 18 heures à 21 heures, ainsi que le samedi 25 mai 2019 dès 9 heures au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le samedi 25 mai 2019 à 10 heures à la Chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement René-Lévesque pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société d'Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.