MONGRAIN, Pauline

(née Garceau)



Le 14 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Pauline Garceau, épouse de feu Réal Mongrain.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Sylvie Ferland), sa fille Sylvie (René Robitaille), son petit-fils Matthieu Mongrain, son frère Gérard (Lise Garceau), ses soeurs Jeannette et Thérèse Garceau, son beau-frère, Jean-Pierre Mongrain (Claudette Blais). Elle manquera aussi à plusieurs neveux et nièces, parents, ami(e)s et particulièrement à Julie et Annick Garceau.La famille vous accueillera le samedi 25 mai de 12h30 à 15h30 à:505 Boul. Curé-Poirier OuestLongueuil, Qc, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 15h30 en la chapelle du salon.Un merci tout spécial à sa grande amie de toujours Lise Garceau.