LUSSIER, Dr Claude A.



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès du Dr Claude Amédée Lussier survenu le 15 mai 2019 à Outremont.Il laisse dans le deuil son épouse, Lucie Marchessault, ses enfants Michel (Sylvie La Roche), François (Florise Caliste), Sophie (François Forget), Isabelle, Geneviève (Mark Sherman), ses petits-enfants Simon et Laurence, ses nièces Claude (Claude Pichet) et Danielle (Pierre Trudeau), son neveu Guy (Lise Henry), enfants de feu sa soeur Gisèle Pellerin. Il laisse également dans le deuil les familles Désy et Marchessault, ainsi que de nombreux amis.Après des études de médecine, Claude Lussier s'est spécialisé en chirurgie générale et en chirurgie vasculaire et thoracique à l'Université de Montréal. Il a pratiqué la médecine avec dévouement pendant plus de 40 ans, principalement au Centre hospitalier de Lachine. Il a toujours eu à coeur le bien-être des autres en prenant part à des missions de santé et humanitaires notamment en Haïti pour le Cardinal Paul-Émile Léger et la Fondation Crudem.Époux, père, grand-père et oncle bien aimé, nous nous souviendrons de lui pour sa générosité, sa gentillesse et sa simplicité.La famille tient à remercier très sincèrement la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal et le CLSC Parc-Extension pour leur soutien et leur professionnalisme, le personnel d'Au soin d'une vie pour leurs soins attentionnés, le personnel du Centre de jour en cancérologie de l'Hôpital Saint-Mary's pour les bons soins prodigués, et tous ceux qui ont eu son bien-être à coeur à la résidence L'Image.La famille accueillera parents et amis le vendredi 24 mai de 14 h à 17 h et de 18 h à 21 h, le samedi 25 mai de 16 h à 17 h, suivi d'un service commémoratif au :1297, chemin de la Forêt, Outremont, Qc H2V 2P9(514) 279-6540www.mountroyalcem.comToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.