Envolée inoubliable

De mémoire, un de mes meilleurs tirs fut décoché du 4e étage de l’école Arcand, rue Sherbrooke, alors que j’étais en 8e année A. Lorsque monsieur Dordonat était sorti de la classe pour parler au directeur Dupré, j’en ai profité pour m’élancer. Mon pupitre tout près de la fenêtre ouverte, j’avais réussi un de mes plus beaux avions en papier. Rarement j’en ai vu un réagir aussi bien. Il est parti un peu vers la droite comme si un pilote automatique l’avait placé face à un vent très léger, ce qui lui permettait de tenir dans les airs encore plus longtemps.

Soudain, l’accent français du prof de géo retentit : « Beaudry ! Qu’est-ce que vous foutez là ? » Je ne voulais pas me dénoncer, mais, en même temps, je ne voulais pas quitter des yeux mon engin tant qu’il ne toucherait pas le sol.

CHAMPIONS DU MONDE

Depuis près de 15 ans, la compagnie autrichienne Red Bull organise un championnat mondial du lancer de l’avion de papier. Plus d’une soixantaine de pays y participent de différentes façons avant une grande finale qui se tenait la semaine dernière à Salzbourg.

Tout le monde doit utiliser la même taille de feuille de papier (dimension A4) et c’est tout. Vous pliez comme vous le voulez et les participants s’inscrivent dans trois catégories : distance parcourue, temps de vol et exécutions acrobatiques.

Les records de distances tournent autour des 53 mètres et le temps de vol, environ 14 à 15 secondes. La compétition se déroule dans un grand hangar d’aviation. Méchant party.

MERCREDISMES

Montréal est-elle une métro-poule ou une métrou-pole ou un peu des deux ?

Le film consacré à Elton John dure 1 h 50 soit 219 paires de lunettes.

Selon Jacques Gatien, Eugenie Bouchard monte dans le classement lorsqu’elle ne joue pas.

Attention, il y a différentes sortes de tiques dans toutes sortes de faunes. Une des plus dangereuses serait la poli. La poli-tique.

« C’est très long 10 jours sans frapper personne dans le dos. J’espère ne pas perdre la twist. » (Brad Marchand)

À DEMAIN

Pas de colle, pas de ruban... rien qu’une feuille de papier.