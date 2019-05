ST-AMOUR, Marcel



À Montréal, le 16 mai, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Marcel St-Amour. Il est allé rejoindre sa bien-aimée Ida Lépine.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie (Michel), Pierre, Monique (Denis), Hélène, Louise (François), ses petits-enfants Simon (Janie), Guillaume et Marianne, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le samedi 25 mai dès 10h. Les funérailles seront célébrées en l'église Ste-Bibiane, située angle St-Michel et Dandurand, Montréal, à 13h30 le même jour.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.