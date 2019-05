SÉPUL, Joseph



Au CHSLD de Bedford, le 19 mai 2019, est décédé M. Joseph Sépul, à l'âge de 87 ans, résident de St- Sébastien et originaire de Belgique.Il laisse dans le deuil son épouse et complice des 59 dernières années, Josée Prévot; ses enfants: feu Joseph (Bernadette Burgisser) et Éric (Lyne Morin); ses petits-enfants : Marc (Mylène Grenon), Jacqueline (Nicolas Fortier), Valérie (Jon Vint) et Frédéric; ses arrière-petits-enfants : Hubert, Dalie, Romain, Zachary et Mégane; son beau-frère Michel Fabry et sa belle-soeur Marie Prévot; ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces en Belgique, et autres parents et amis.M. Sépul sera exposé au :BROME-MISSISQUOI215 RUE RIVIÈREBEDFORD, QC, J0J 1A0450.248.2911Le jeudi 23 mai 2019 de 14h à 18h. Les funérailles auront lieu en l'église de St-Sébastien le vendredi 24 mai 2019 à 14h.Prendre note que la famille sera à l'église à compter de 13h jour, des funérailles. L'inhumation suivra au cimetière paroissial.La famille remercie sincèrement le personnel et les bénévoles du CHSLD de Bedford pour leur professionnalisme et leur extrême gentillesse.