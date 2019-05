Il faut dynamiser l’attaque

L’Impact n’a marqué qu’un but en trois matchs au Stade Saputo cette saison et c’est étrange puisque l’équipe arrive à marquer des buts à l’étranger.

Ignacio Piatti, qui est dans une belle forme, a bien l’intention de contribuer au dynamisme d’une attaque qui ne sait pas s’organiser surtout à la maison.

« On doit travailler plus à l’avant et faire plus de combinaison, a expliqué l’Argentin. C’est sur quoi on va travailler dans les prochains jours.

« Il faut créer de l’espace, jouer ensemble, faire courir le ballon, des choses qui ont manqué dans le dernier match. En deuxième mi-temps, on a voulu marquer des buts, mais on n’a pas joué », a ajouté Piatti que l’on risque fort de revoir comme partant contre Los Angeles, vendredi soir.

Du soutien

Rémi Garde tient à ce que tout le monde en donne plus sur le plan offensif et il a indiqué que c’est une discussion qu’il avait eue avec ses joueurs.

« Dans mon discours sur les matchs à domicile, j’ai demandé à ce que les milieux de terrain se projettent plus vite vers l’avant et qu’on soit plus en nombre. »

L’entraîneur-chef estime que son schéma à quatre arrières, trois milieux et trois joueurs plus offensifs fonctionne s’il est bien appliqué.

« Notre prochain adversaire joue en 4-3-3 et ça ne l’empêche pas d’être efficace, c’est la manière dont on utilise et anime les systèmes de jeu qui est importante et celui-ci met nos meilleurs joueurs-cadres dans les meilleures dispositions.

« Les milieux de terrain que l’on a doivent apporter plus de soutien à nos attaquants et j’attends un peu plus de nos latéraux à domicile que ce que l’on a vu sur le dernier match. »

Jumelage attendu

Les amateurs, et les journalistes aussi on l’avoue, ont bien hâte de voir ce qu’Omar Browne pourra faire en compagnie de Nacho Piatti et Maxi Urruti, mais ça va attendre au moins à la semaine prochaine.

« Omar ne sera pas avec nous à Los Angeles, a annoncé Rémi Garde. Le médecin m’a demandé de l’arrêter jusqu’à dimanche pour une douleur à l’aine.

« Il reprendra l’entraînement la semaine prochaine et j’espère qu’il sera d’attaque pour les trois matchs à domicile. »

Piatti, qui a observé Browne et sa qualité balle au pied, a bien hâte d’échanger avec le Panaméen.

« Quand Omar est arrivé, j’étais blessé et j’ai vu beaucoup de choses qui m’intéressent.

« Il peut entrer à l’intérieur et me donner le ballon, ou encore Maxi et Jackson. Il y a de belles combinaisons à faire. »