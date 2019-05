La plus haute tour résidentielle pourrait être construite au square Phillips

MONTRÉAL – Les premières images de l’ensemble immobilier que veut réaliser le Groupe Brivia au square Phillips, près du magasin La Baie d’Hudson et de Place Ville Marie, ont commencé à circuler.

Selon la société immobilière Avison Young, basée à Montréal, le projet dessiné par Menkes Shooner Dagenais LeTourneux Architectes doit comprendre trois volumes faisant respectivement 14, 20 et 61 étages.

Le Groupe Brivia présente les premiers rendus du 1, Square Phillips. Le complexe dessiné par Menkes Shooner Dagenais LeTourneux Architectes comptera trois volumes de 14, 20 et 61 étages, ce qui fera du 1, Square Phillips la plus haute tour résidentielle à Montréal. pic.twitter.com/luFBESlbCX — Avison Young | Montréal (@avisonyoung_mtl) 22 mai 2019

Il s’agira à terme de la plus haute tour résidentielle de Montréal, un titre qui l’opposera à l’ensemble immobilier Victoria sur le Parc, dont la construction vient de s’amorcer à deux pas de la Tour de la Bourse.

Le Groupe Brivia construit en ce moment le projet immobilier QuinzeCent, au coin du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Guy. Le QuinzeCent comptera 36 étages et 428 condos et est réalisé avec son partenaire Groupe Tianqing. Brivia complète aussi la seconde phase de YUL Condominiums, qui disposera de 38 étages et qui sera voisine du QuinzeCent. Le tour est en train de s’élever dans le ciel montréalais.