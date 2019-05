Le Faucon et le Soldat de l'Hiver: tout ce qu'il faut savoir à ce jour sur la série télé Marvel à venir!

Sharon Carter est de retour dans l’univers Marvel!

D’après la presse américaine, son interprète Emily VanCamp pourrait bien reprendre le rôle qu’elle avait incarné dans Captain America: Civil War en 2016.

L’actrice canadienne retrouverait par la même occasion Daniel Bruhl qui campait l’antagoniste Zemo dans ce même film.

A leurs côtés, les acteurs pourront compter sur Kari Skogland qui a signé quelques épisodes de la série plébiscitée The Handmaid's Tale pour Hulu, affirme The Hollywood Reporter.

La série Le Faucon et les Soldat de l’Hiver suivra les vedettes Anthony Mackie, le Faucon, et Sebastian Stan, le Soldat de l’Hiver.

Les deux personnages sont apparus pour la dernière fois ensemble lors d’une scène d'Avengers : Engame où Captain America (Chris Evans) tend le bouclier au Faucon, lui remettant ainsi son titre.

« Ils ont une formidable alchimie », s’est confié Kevin Feige, président de Marvel Studios, au Hollywood Reporter. « Vous verrez encore plus d’alchimie et en apprendre bien plus sur eux », a-t-il rajouté.

Des séries sur The Scarlet Witch, The Vision, Hawkeye et Loki sont également à venir

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver fait partie de plusieurs séries développées par les studios Marvel pour la plateforme Disney+ dont WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany de retour dans la peau de leurs personnages.

Une série sur Œil-de-faucon avec Jeremy Renner est également en prévision avec celle sur Loki, joué par Tom Hiddleston.

La plateforme de Disney sera disponible dès le 12 novembre, mais aucune date de diffusion des différentes séries n’a été annoncée.