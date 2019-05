Le rappeur Enima se dit choqué que Ludivine Reding se soit excusée d’avoir pris des photos avec lui

L’artiste controversé a fait savoir à ses fans, par le biais d’Instagram, qu’il considérait que la comédienne n’avait pas commis d’erreur de jugement en apparaissant à ses côtés.

Le rappeur Enima, de son vrai nom Samir Slimani, a en effet publié un long message sur le réseau social, mardi soir, dans lequel il raconte ses états d’âme à la suite de la sortie publique de la vedette de Fugueuse.

Dans ce texte accompagné d’une vidéo, on peut lire que le rappeur a été choqué, en lisant le journal, de voir que Ludivine Reding s’excusait d’avoir pris une photo avec lui.

«Premièrement mon but était de donner bonne impression et passer un message positif au publique (sic) ! J’apprécie et respecte énormément le travail de sensibilisation que cette merveilleuse femme fait et ne me sens aucunement concerné par le proxénétisme !», indique-t-il.

Il poursuit en insistant sur le fait qu’il a été acquitté des accusations qui pesaient contre lui.

«Les accusations contre moi étaient fausse (sic) et c’est un VRAI JUGE qui a décidé de ma non-culpabilité», écrit-il.

La suite de sa publication est plus nébuleuse. Le rappeur met l’accent sur l’attirance selon lui réciproque vécue par les deux jeunes gens ce qui, en fonction du point de vue exprimé par l’actrice hier, semble improbable.

«ludivine (sic) n’a commis aucune erreur ni en prenant une photo avec moi ni en ayant passé un magnifique moment en ma présence», raconte-t-il, «la personne derrière l’actrice m’a énormément plu et attirée et je suis convaincu que la personne derrière l’artiste Enima a également beaucoup plu à ludivine».

Il conclut en invitant ses fans à regarder le montage vidéo «de ce 20 minutes ou [il a] eu le coup de foudre pour cette magnifique blonde au sourire angélique».

Rappelons que Reding avait été embarrassée de réaliser qu’elle s’était retrouvée sur scène avec un rappeur ayant déjà fait face à des accusations de proxénétisme abandonnées par la suite, dimanche, au Festival Metro Metro de Montréal.

Celle qui avait incarné une jeune fille qui tombe sous le joug d’un proxénète dans la série Fugueuse n’avait pas mis de temps à faire face aux commentaires.

Elle avait rapidement publié un message dans lequel elle reconnaissait qu’elle aurait dû réfléchir davantage et qu’elle devrait être plus vigilante à l’avenir.

«C’était une erreur et je m’en excuse profondément », avait-t-elle conclu.