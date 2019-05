PiinkiSamiii, notre athlète e-sport Hearthstone invitée, se prépare à relever tout un défi sur notre chaîne Twitch

« Si vous ne réussissez pas du premier coup, le saut en parachute n’est donc pas pour vous », dit l’humoriste Steven Wright.

Justement, PiinkiSamiii — notre diffuseuse Twitch invitée — n’est pas parachutiste, mais bien athlète e-sport spécialisée en Hearthstone et, ce soir, elle tentera à nouveau de remonter dans le classement jusqu’au rang de Legend.

« PiinkiSamiii est une athlète exemplaire », note André Péloquin, chef de contenu de Pèse sur start et auteur de cette brève n’en finissant plus de parler de lui à la troisième personne.

« Alors que plusieurs de ses congénères mettent de l’avant que leurs bons coups, elle n’hésite pas à révéler aussi le côté moins “glamour” de son sport, voire de la micro-influence sur les réseaux sociaux », poursuit-il de sa voix de crécelle qui, fort heureusement, n’est pas audible à l’écrit. « L’e-sport, ce n’est pas qu’une affaire de bourses ou de chaises commanditées. C’est aussi — et surtout — beaucoup d’entraînement et de montagnes russes dans les classements. Mine de rien, on a tendance à l’oublier. »

PiinkiSamiii en rajoute : « Je suis actuellement en vacances de mon emploi de programmeuse. C’est donc le temps de rattraper le temps perdu! Pour retrouver mon rang de Legend, il me faudra : des decks aggro, du temps, de la patience et un peu de chance! »

Côté stratégie, elle glisse que « Token Druid, Murloc Shaman et Secret Hunter seront donc utilisés. Voyons jusqu’où on peut se rendre ce mercredi! »

Ce soir, dès 19 h, les fans de Hearthstone auront justement la chance de voir l’athlète à l’entrainement et même de lui poser des questions à ce sujet, voire de lui demander des conseils.

Un peu de nostalgie par la bande

« Le troisième chapitre de l’aventure “The Dalaran Heist” sort malheusement le lendemain de ma diffusion et j’ai terminé les premiers chapitres du premier coup. On pourrait refaire le chapitre deux de l’aventure, en mode “Heroic”, histoire de voir la différence de difficulté », fait valoir PiinkiSamiii.

Un choix qui a fait bondir notre collègue Christine Lemus. « The Violet Hold est justement mon donjon préféré à World Of Warcraft! »

Une révélation qui a évidemment fait sourire André Péloquin. « C’est tellement geek comme confession, Christine. C’est clair que je vais le mettre dans l’article. »

Voici donc.