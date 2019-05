Préparez cette délicieuse recette Snapie! de Salade de brocoli et socca, concoctée par SB Cuisine.

SALADE DE BROCOLI ET SOCCA

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

La socca

250 gr (9 oz) farine de pois chiches

500 ml (2 tasses) eau

45 ml (3 c. à table) huile d’olive

5 ml (1 c. à thé) sel

Sel et poivre au goût

La salade de brocoli

90 ml (6 c. à soupe) huile d’olive

60 ml (4 c. à table) vinaigre de vin blanc

1 gousse d’ail, hachée

3 ml (1/2 c. à thé) mélange d’herbes de Provence

15 ml (1 c. à table) sirop d’érable

2 têtes de brocoli, en morceaux

125 ml (½ tasse) oignon rouge, émincé fin

3 mandarines, en segments

250 ml (1 tasse) parmesan, en copeaux

125 ml (½ tasse) pacanes torréfiées

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 260 °C (500 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélangez la farine de pois chiches, l’eau, l’huile d’olive et le sel, jusqu’à obtenir une pâte lisse.

ÉTAPE 3

Sur une plaque allant au four huilée, versez le mélange en une fine couche et laissez cuire au four, environ 10 minutes, le temps que la surface soit cuite et dorée sur le dessus.

ÉTAPE 4

Sur le dessus, parsemez du poivre du moulin et taillez en morceaux.

ÉTAPE 5

Entre temps, dans un bol, mélangez l’huile d’olive, le vinaigre, l’ail, les herbes de Provence, le sirop d’érable, du sel et du poivre. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 6

Ajoutez le brocoli, l’oignon, les mandarines et mélangez le tout.

ÉTAPE 7

Ajouter les copeaux de parmesan, les pacanes.

ÉTAPE 8

Servez, accompagné de la socca.