La soirée hommage à cinq personnalités des Expos ayant marqué l’histoire de l’équipe a été coprésidée par Stephen Bronfman et Tony Loffreda, VP du Conseil RBC Gestion de Patrimoine. On a rendu hommage à Charles Bronfman, fondateur et copropriétaire de l’organisation en 1969, Andre Dawson, Claude Raymond, Steve Rogers et Felipe Alou qui n’a pu assister à la réception, car il était retenu à la maison pour des raisons de santé.

Andre Dawson est en compagnie de Tony Loffreda, Stephen Bronfman, Perry Giannias, qui représentait la Fondation Hôpital pour enfants de Montréal, et Maxime Lamarche, Baseball Québec.

L’ancien maire de Montréal Denis Coderre est en compagnie du ministre Pierre Fitzgibbon.

Andre Dawson, qu’on aperçoit en compagnie du coprésident de la soirée Tony Loffreda, RBC, a livré un vibrant hommage à monsieur Charles Bronfman.

Les futurs investisseurs des Expos, Stephen Bronfman, Claridge, Stéphan Crétier, GardaWorld, Alain Bouchard, Alimentation Couche-Tard, et Eric Boyko, Stingray Digital, se joint aux invités pour l’interprétation de Sweet Caroline.

Les profits de la soirée ont été partagés avec Baseball Québec et la Fondation Hôpital pour enfants de Montréal. Jacques Doucet et Claude Raymond se sont bien amusés.

La mairesse de Montréal Valérie Plante est entourée de Charles Bronfman et Stephen Bronfman.

Les trois générations de Bronfman, Sam, Stephen et monsieur Charles, sont accompagnées d’Andre Dawson et de Steve Rogers.

Les médaillés olympiques Isabelle Charest, ministre, et Mikaël Kingsbury, qui a aussi excellé au baseball, étaient présents à la soirée organisée par Ovation Médias.

Alexandre Pilon, Alexandra Beaudry, Mélanie Cyr, Patrick Côté, Marie-Christine Beaudry et Benjamin Beaudry ont remis le livre Baseball PQ de l’auteur Marc de Foy à tous les invités.