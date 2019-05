[VIDÉO] Visitez l’appart vintage à 1105$ de Gabrielle Ménard de Petite Soie à Longueuil

Si vous aimez les meubles et la décoration vintage, vous risquez de tomber en amour avec le logement de Gabrielle Ménard.

Gabrielle est la créatrice de contenu derrière le blogue/boutique en ligne Petite Soie . Elle est une grande amoureuse des friperies et des brocantes, bref de l’achat local et seconde main.

Cette passion se remarque aussitôt qu’on met les pieds dans son 6 ½ de Longueuil, qu’elle partage avec son copain.

En plus de déborder de cadres de broderie, les murs de l’appartement de Gabrielle accueillent aussi ses magnifiques tissages qu’elle fait elle-même. Justement, elle devrait bientôt ajouter quelques-unes de ses œuvres sur sa boutique en ligne...

Vous voulez en voir et en savoir plus sur son logement et son style de déco? Silo 57 vous invite à visionner la vidéo!

Bienvenue dans l’appart de Gabrielle Ménard de Petite Soie!

