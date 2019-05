Festivent mise sur Weezer et les Cowboys Fringants

À l’instar de plusieurs autres programmateurs de festivals, Sébastien Huot a dû trimer dur jusqu’à la dernière minute pour dessiner l’affiche 2019 de Festivent. Il s’en est sorti avec Weezer, Sean Paul, Les Cowboys Fringants et Smash Mouth.



Le groupe X Ambassadors sera l’autre tête d’affiche de la scène Loto-Québec, le point de rendez-vous principal du festival qui se tiendra du 31 juillet au 4 août, à Lévis.

AFP

Dire qu’il y a deux mois, Festivent était orphelin de têtes d’affiche. « En mars, je n’avais rien », a confié le programmateur Sébastien Huot, lequel a été victime de la même panne sèche sur le marché des grandes tournées que son confrère du Festival d’été, Louis Bellavance.

Pierre angulaire

À Lévis, la pierre angulaire de la programmation a été Weezer, dont la venue avait été révélée en exclusivité par Le Journal, la semaine dernière.

AFP

« Ça fait plusieurs années que j’essaye de les avoir et le timing était parfait. Ce sont les premiers ‘‘qu’on a signés’’. Après, j’ai géré le reste », raconte M. Huot.

Sur un site reconfiguré qui pourra recevoir entre 10 000 et 12 500 personnes, au lieu de 5000 comme auparavant, la scène secondaire Hydro-Québec verra défiler Patrice Michaud, Gregory Charles et La Chicane lors de ces trois soirées d’activités.

Avec cette offre étoffée, Sébastien Huot espère surpasser le record d’achalandage établi l’an passé. « Notre but est qu’un jour nos cinq soirées soient à guichets fermés », clame-t-il.

Chaises interdites

Pour y parvenir, de nouvelles mesures seront mises en place. Afin de libérer de la place, les chaises seront interdites au parc Champigny pendant les concerts. En outre, une nouvelle navette fera le lien entre le site de Festivent et l’Aquarium du Québec, sur la Rive-Nord, où sera aménagé un stationnement incitatif.

« Trente pour cent de notre clientèle vient de Québec, ce qui est quand même énorme. Avec cette navette, on pense pouvoir attirer plus de spectateurs », croit Sébastien Huot.

► Jusqu’au 26 mai, le passeport donnant accès à tous les concerts et à tous les sites du festival coûte 41,99 $ plus taxes. Le prix grimpera ensuite à 54,18 $ plus taxes. Des billets « avant-scène » sont aussi en vente à partir de 61,99 $.

Scène Loto Québec

Smash Mouth (31 juillet)

Première partie: We Are Monroe

X Ambassadors (1er août)

Première partie: à confirmer

Sean Paul (2 août)

Première partie: Kim Viera

Weezer (3 août)

Première partie: Mort Rose

Les Cowboys fringants (4 août)

Première partie: Sara Dufour

Scène Hydro-Québec

Patrice Michaud (1er août)

Première partie: Laurence Castera

La Chicane (2 août)

Première partie: Mathieu Provençal

Gregory Charles (3 août)

Première partie: Jeffrey Piton