OUELLET, Fernand



À Montréal est décédé le 21 mai 2019, à l'âge de 93 ans, M. Fernand Ouellet. Il rejoint son épouse Thérèse Pauzé et son fils Marcel.Il laisse dans le deuil ses filles Christiane (Réjean), Francine (Fernando) et Chantal (François), ses petits-enfants Éric, Sonia, Martin, Mario, Marie-Ève et Caroline, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Marcelle Bourgouin ainsi que d'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent, H4N 2N6le samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h, suivi du service funéraire à 17h.