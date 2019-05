CIRCÉ, Jacques



À Brossard, le 17 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jacques Circé, époux de Denise Bonenfant.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge, Richard (Shirlane), Caroline (Jack) et Anick (Tim), son frère André, ses petits-enfants Katia, Rachel et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Mélanie et William, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 mai 2019 de 15h30 à 17h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu le dimanche 26 mai 2019 à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation SLA Québec serait apprécié en la mémoire de Jacques Circé.