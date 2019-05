Ces dernières années, on a pu observer un grand retour du costume pour homme. On ose désormais le porter au quotidien dans des occasions autres que des mariages ou des funérailles! Ce vêtement, longtemps considéré classique, joue d’audace et s’exprime en couleurs et motifs éclatés! Voici 4 choses à savoir à propos du sur mesure.

1. Pourquoi opter pour du sur mesure?

Pour plusieurs raisons :

Pour habiller un corps aux proportions hors normes

Pour encourager les artisans et l’économie locale

Parce que c’est une option plus durable

Pour avoir un complet unique et original

Pour une question de rapport qualité/prix

2. La confection, étape par étape

Étape 1 : La consultation, le choix et la prise de mesures

Avoir une idée en tête de ce qu'on recherche accélèrera votre première rencontre avec le tailleur. Ce n'est cependant pas essentiel.

Étape 2 : La confection

Les tailleurs fabriquent des patrons selon vos proportions et coupent le tissu en atelier. Ils procèdent ensuite au faufilage, puis au montage de toutes les pièces.

Étape 3 : Le premier essayage

Le client revient en boutique pour essayer son complet. Il y a souvent des ajustements à faire à ce moment.

Étape 4 : Le second essayage (si nécessaire)

Étape 5 : La finition

Les tailleurs assembleront la doublure, procéderont au pressage pour que les plis soient parfaits et poseront les boutons.

Étape 6 : Le dernier essayage

3. Le sur mesure, abordable?

Question de démystifier cette idée que le sur mesure serait a priori fatalement hors de prix, sachez qu’aujourd’hui, l'éventail des propositions démarre, grosso modo, à 200$ pour une chemise et 285$ pour un pantalon.

Un trois-pièces haut de gamme peut aller jusqu'à 6 000$, mais tout dépend de deux critères : la qualité du tissu et des finitions ainsi que le nombre d'heures consacrées à l'assemblage.

Les prix sont bien évidemment moins chers quand la confection est faite à l'étranger, mais le résultat peut s'avérer moins personnalisé.

4. Qualité et durabilité du sur mesure

La qualité d’un costume est avant tout définie par la qualité de l’étoffe à partir de laquelle il est confectionné. On privilégiera la laine à toute autre fibre. La confection aussi est un vecteur essentiel de qualité et de durabilité. Il y a plusieurs couches dans un veston. Plus c’est bon marché, plus on utilise de la colle dans la confection, et moins le costume résistera au nettoyage et à l’utilisation.

Avec l’aimable participation de Marc Patrick Chevalier de la boutique Sartorialto