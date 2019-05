ROCH, Claudette



À Châteauguay, le 21 mai 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Claudette Roch.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Simon), Sylvain (Lynda) et Karine (Joël), ses petits-enfants Jessika, Jérémy, Sébastien, Kristelle, Élise, Joël, Angélique, Brittany et Danaé, son arrière-petite-fille Léa, sa soeur Aline, sa belle-soeur, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu, le samedi 25 mai 2019 à 11h, en l'église Ste-Marguerite-D'Youville (130 boul. St-Jean-Baptiste, Châteauguay). La famille sera présente à l'église à compter de 10h afin de recevoir vos témoignages de sympathie.450 699-9919www.alexandrenicole.com