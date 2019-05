Agenda du week-end

Festival BD de Montréal

Photo NATCHAV

Jusqu’à dimanche, beau temps, mauvais temps, le Festival BD de Montréal s’installe au parc La Fontaine avec plus de 175 artistes sur place. Des ­expositions, des séances de signatures, des ­ateliers, des rencontres, des ­animations ainsi que des livres nous seront proposés.

Horaire : vendredi, 13 h à 19 h, samedi, 10 h à 18 h, dimanche, 10 h à 17 h. Entrée libre.

Journée des musées montréalais

Dimanche, les musées de Montréal vous invitent à voir leurs expositions et à participer à toutes sortes ­d’activités spéciales. Pour choisir votre circuit, consultez le site. À noter que les Bixi aussi seront gratuits.

22e rendez-vous horticole

Jusqu’à dimanche, plus de 65 exposants vous transmettront leur savoir-faire lors d’une grande foire horticole, la plus grande du Québec, dit-on. La maison de l’arbre ­Frédéric-Back offrira des plants d’arbres (les quantités sont ­limitées). Plusieurs conférences seront présentées.

L’accès est gratuit vendredi, mais pas le reste du week-end.

Deux fêtes : Rosemont et Ahuntsic-Cartierville

Jusqu’à dimanche, la rue ­Masson se transformera en territoire ­d’aubaines et de jeux pour petits et grands. Autre événement : samedi, de 13 h à 21 h, on célébrera le patrimoine au pavillon d’accueil Parcours Gouin (10905, rue Basile-Routhier) dans Ahuntsic-Cartierville. Plus d’une trentaine d’activités sont prévues, dont des balades en bateau et de la pêche urbaine.

Le bed-in pour la paix

Photo GerryDeiter©Joan Athey

On en parle chaque année, mais cette fois, l’Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth souligne le 50e ­anniversaire du bed-in de Yoko Ono et John Lennon à Montréal, lors duquel ils ont composé et enregistré Give Peace a Chance. Plusieurs activités sont prévues pendant la semaine. Samedi : exposition, visite guidée, soirée au Nacarat (dans l’hôtel). Jeudi le 30, un spectacle avec Joël Denis, Kevin Parent, Lulu Hughes, Miriam Baghdassarian et d’autres aura lieu au profit d’Amnistie internationale. Tarif : 69 $. Geneviève Borne est la porte-parole de l’événement.