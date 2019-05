Amazon propose un système de surveillance abordable

Le géant Amazon a annoncé qu’il déployait son nouveau système de surveillance maison Alexa Guard pour tous les détenteurs d’appareils intelligents Echo aux États-Unis.

Depuis quelques jours, les propriétaires de maison et d’appartements qui recherchent un système de sécurité électronique disposent d’un choix de plus: Alexa Guard.

Amazon se lance en effet dans les systèmes de sécurité électronique... ce qui aura l’effet d’une douche froide sur les fabricants d’appareils de sécurité traditionnels et les fournisseurs de service en ligne 24h-7 jours similaires.

Pour activer la fonction sur leur haut-parleur intelligent, il suffira de dire «Alexa, je sors» (Alexa, I'm leaving) pour que celui-ci se mette en mode gardien de sécurité.

Activé, Alexa Guard se met en mode écoute de tous les bruits suspects comme ceux du verre brisé ou des détecteurs de fumée. Si l’un de ces bruits se fait entendre, Alexa Guard enverra à son propriétaire une alerte qui inclura l’enregistrement du bruit suspect.

Ajout gratuit à tous les propriétaires d’Echo

Quand on pense qu’une installation traditionnelle à domicile coûte en moyenne 800$, plus les frais d’abonnement mensuel à la centrale, Amazon offre un argument de plus aux propriétaires actuels et futurs de ses produits intelligents Echo.

Pour ces derniers, cette fonction est disponible gratuitement aux États-Unis.

De plus, les Américains dont les maisons sont déjà équipées d’appareils intelligents comme Ring ou ADT pourront jumeler leur appareil Echo.