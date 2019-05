LEBUIS, Suzanne



À Montréal, le lundi 20 mai 2019 est décédée, à l'âge de 83 ans, Suzanne Lebuis, fille de feu Georges Lebuis et de feu Germaine Labbé.Outre son époux Jean-Marcel Léonard, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie Bruneau (André Tousignant), Christine Bruneau (Marc Lampron) et Jean-Marc Bruneau (Sylvie Marchand); ses frères et soeurs: Jean-Jacques (feu Flore Fournelle), Micheline, Francine (Michel Beaumier), Monique (feu Michel Lachapelle) et Gilles (Nicole Demers); ses six petits-enfants et son arrière-petite-fille, la famille de son conjoint et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 25 mai 2019 à 13h, suivi d'une célébration à 16h.Au lieu de fleurs, vos dons à la Fondation du CHUM seraient appréciés.