Bonsoir...

C’est Rodger qui conduisait et stimulait sur scène dans cette salle du Vieux-Port donnant une vue imprenable sur le fleuve et Habitat 67. Bronfman père et fils sont venus parler, réconforter, on a chanté Sweet Caroline, interviewé Steve Rogers, Fernand Lapierre jouait de l’accordéon, Bill Lee déconnait et Claude Raymond ne faisait jamais ses 84 ans, jamais.

Dans un complet magnifique, le grand André Dawson souriait comme le grand frère d’une famille qui se retrouve, qui se retrace. On a fêté les 50 ans des Expos, mais il y avait aussi de gros portefeuilles comme celui d’Alain Bouchard nourrissant ainsi un espoir sûr et certain. Les Expos revivront, j’en suis convaincu, et si vous aviez été dans cette salle, mardi soir, vous l’auriez bel et bien senti, vous aussi.

Le petit Denis Coderre (il est vraiment petit, c’est hallucinant) flottait pendant que la chaude voix de Jacques Doucet nous ravivait le souvenir inoubliable du bon et vrai baseball à la radio. Une soirée magique.

ADORABLE

Des montages vidéo à frissonner se succédaient, et lorsqu’on a fait défiler la liste des anciens joueurs qui sont aujourd’hui décédés, Jean-Marc Gagné et moi, on n’en revenait pas. Rusty Staub et Gary Carter, on le savait, mais Scott Sanderson, Woody Fryman, Bob Bailey, Mack Jones, on l’avait oublié. Bravo aux organisateurs Rodger et aussi à Richard Beaudry qui, c’est ironique, a déjà été batboy des Expos.

C’était plein de belles émotions et ce serait tellement magnifique si, en claquant des doigts, apparaissait un beau stade intime au centre-ville, que s’échappe l’odeur de la bonne bière et des roteux et que, quelque part sur la rue Peel, on entende « Take me out to the ball game » sous un soleil de plomb. Un beau rêve, hein ? Il va se réaliser celui-là. Merci les Bronfman.

