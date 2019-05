Deux jeunes soupçonnés d’avoir volé 21 Lexus

Les deux Montréalais Tommy Lapierre et César Jose Ramos-Rosario, âgés respectivement de 22 et 21 ans, auraient volé 25 voitures, dont 21 Lexus. Les quatre autres étaient d’autres modèles du constructeur Toyota.

Le SPAL a pu mettre le grappin sur les deux jeunes hommes après une « minutieuse enquête » en collaboration avec les services de police de Montréal, de Laval, de Mascouche et de Saint-Eustache, ainsi que les régies intermunicipales de police Roussillon et Richelieu Saint-Laurent.

César Jose Ramos-Rosario a été arrêté le 13 mai et son présumé complice, Tommy Lapierre, a pu être appréhendé quatre jours plus tard.

En cas de vol, on recommande notamment à la population de ne pas intervenir et de noter le plus de détails possible sur les suspects.