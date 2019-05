Est-il possible d’envisager une vie libre d’hypothèque?

Ayant initialement souscrit à une hypothèque amortie sur 25 ans, Hughes et Florence n’ont pris que 15 ans à rembourser ce prêt, et ce, sur une base volontaire.

Aujourd’hui, libérés de cette obligation financière, ils concentrent une part plus importante de leurs revenus à épargner en vue de la retraite. S’agit-il d’une bonne stratégie ?

La préoccupation première de Hughes et Florence était d’atteindre une certaine forme de liberté financière. Cela signifiait pour eux de réduire le stress d’avoir à payer tous les mois leur hypothèque et de pouvoir consacrer une plus grande part de leur budget à des projets qui leur tiennent à cœur.