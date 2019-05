Intelligence artificielle: 5 concepts à savoir

La notion d’intelligence artificielle repose aujourd’hui sur un amalgame de diverses caractéristiques et de termes accrocheurs pouvant porter à confusion.

Le vocabulaire de référence, largement emprunté aux formules mathématiques et informatiques, est majoritairement issu de l’anglais. Pour mieux comprendre et apprécier les enjeux liés au développement de l’intelligence artificielle et pour bien se préparer aux transformations qu’appelle, le cabinet Lavery Avocats avec l’aide de l’Université de Sherbrooke a mis au point un petit lexique francophone ayant pour objectif de démystifier les concepts les plus fréquemment utilisés.

Téléchargez le lexique complet ici.

-Avec la collaboration d'Éric Lavallée (avocat et agent de marques de commerce, responsable du Laboratoire L3IA chez Lavery Avocats) et Pierre-Marc Jodoin (Université de Sherbrooke).