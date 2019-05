Je sors, je reste

Coup de cœur

Lancement

Océan sucré

Mené par le jeune pianiste Olivier Salazar, le groupe Razalaz lancera ce soir son premier album intitulé Océan Sucré. Proposant un son qui mélange habilement les styles jazz, funk et hip-hop, la formation Razalaz, qui se produira sur scène en formule full band, promet un concert haut en couleurs. Une soirée à ne pas manquer alors que l’énergie et le dynamisme du quintette seront certainement du rendez-vous.

Ce soir à 20h au Petit Campus, 57 rue Prince Arthur

Je sors

Lancement

The Moment

L’artiste queer pop Antony Carle lancera ce soir son premier EP en carrière intitulé The Moment. Une première proposition musicale de sept morceaux aux sonorités résolument électro-pop pour l'auteur-compositeur-interprète et à travers laquelle il souhaite mettre en lumière son parcours et sa fierté d’être un jeune artiste queer.

Ce soir à 21h au Club Social Le Scaphandre, 3956 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Zagros

Écrit et réalisé par Ariane Lorrain et Shahab Mihandoust, le documentaire Zagros dresse le portrait du peuple Bakhtiari, habitant les montagnes Zagros d’Iran de l’Ouest, et à travers lequel on suit la confection artisanale de tapis, véritable pilier de leur culture. Le film Zagros a remporté le Prix du Meilleur court/moyen métrage national aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal.

Ce soir à 18h30 à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Concert

Abby Walsh

Pour le dernier rendez-vous de la saison des Mélodînes, la violoniste classique Abby Walsh offrira un concert en compagnie de la pianiste Claire Ouellet. Au programme, le duo présentera des œuvres de Sergei Prokofiev et Maurice Ravel.

Aujourd’hui à 12h10 à la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Vernissage

Fresque géante Walla Volo

Représentant la plus grande fresque murale réalisée par une artiste féminine au Canada, l’œuvre Walla Volo sera officiellement inaugurée ce soir. Créée par l’artiste Kazakh Ola Volo, cette gigantesque œuvre d’art, d’une taille de 15 000 pieds carrés, se déploie sur la façade nord de l’immeuble Le Carré Gaspé du quartier Mile End.

Ce soir à 17h à l’Aire Commune, 5705 avenue de Gaspé

Théâtre

Le Schpountz

Mise en scène par Denise Filiatrault, la pièce Le Schpountz raconte l’histoire d’un jeune homme persuadé d’avoir un grand talent pour le théâtre et qui réussit finalement, contre toute attente, à charmer une équipe de cinéma. Une pièce qui se révèle être une satire du milieu et de ses artistes et qui souhaite réfléchir plus largement au travail du comédien.

Ce soir à 20h au Théâtre du Rideau Vert, 4664 rue Saint-Denis

Je reste

EP

Leela

Ayant lancé un premier album en 2012 aux sonorités indie-pop, l’auteure-compositrice-interprète Leela revient cette année avec un deuxième EP éponyme. Originaire de France, Leela délaisse sur ce deuxième opus les sons plus électriques de son premier album pour se concentrer davantage sur les couleurs et les ambiances plus acoustiques.

Disponible depuis le 17 mai

DVD

Bienvenue à Marwen

Mettant en vedette l’acteur Steve Carell, le film Bienvenue à Marwen raconte l’histoire de Mark Hogancamp qui, après avoir perdu complètement la mémoire suite à une violente agression, se lance dans la construction d’une réplique d’un village belge durant la Seconde Guerre mondiale. Une film de 117 minutes réalisé par Robert Zemeckis.

Disponible depuis le 15 mai

Livre

Le nouveau monde paysan au Québec

Scénarisée et dessinée par Stéphane Lemardelé, la bande dessinée Le nouveau monde paysan au Québec dresse le portrait de plusieurs paysans et agriculteurs québécois qui aspirent à une nouvelle agriculture et à un nouveau mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Disponible depuis le 3 avril