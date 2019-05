Je sors, je reste

Coup de cœur

LIVRE : Forêt – Identifier, cueillir, cuisiner

Photo courtoisie

Gérald Le Gal, entrepreneur, et sa fille Ariane Paré-Le Gal, journaliste et animatrice, offrent ensemble une œuvre magistrale intitulée Forêt. Ce guide d’identification nous ouvre au grand garde-manger que possède la forêt. Fascinés par la nature, le fondateur de Gourmet Sauvage nous partage les plus grands secrets des peuples autochtones, qui ont été les premiers à connaître la diversité de la cueillette dans les bois. Chaque page parcourue est illustrée d’une magnifique photo, d’illustration et d’explications. Ce livre fascinant est le témoignage d’un mode de vie unique et de transmission de savoirs ancestraux. *Sorti le 14 mai

Je sors

FESTIVAL

Festival BD de Montréal

Photo courtoisie

Saviez-vous que Montréal est la capitale internationale de la bande dessinée? C’est ce que nous apprend année après année le Festival BD de Montréal, qui est de retour pour une huitième édition. Se déroulant tout le week-end en plein cœur du parc La Fontaine, petits et grands sont invités aux multiples activités entourant la BD, telles que des tables rondes, des ateliers, des expositions, des rencontres avec des bédéistes et des animations. Rappelons que l’événement est bilingue et gratuit pour tous. *Aujourd’hui à partir de 13h, demain et dimanche à partir de 10h à l’Espace La Fontaine, 3933 Avenue du Parc La Fontaine,

FESTIVAL

Festival OFFTA – Lancement 5 à 7

Photo courtoisie

Le Festival OFFTA – Festival d’arts vivants est de retour pour une 13e édition et présente encore cette année, les artistes locaux émergents et établis ainsi que leurs créations. Cet événement fait donc la promotion des nouveaux courants en art vivant et permet de découvrir les créateurs en allant à leur rencontre, dans les ateliers, les conférences, les expositions, les spectacles et bien sûr les démonstrations. Ce soir, le coup d’envoi sera lancé lors d’une soirée 5 à 7, où plusieurs artistes seront présents. *Ce soir à 17h et jusqu’au 2 juin au Monument National, 1182 boulevard Saint-Laurent

ÉVÉNEMENT

Patrimoine en fête

Photo courtoisie

Profitez du beau temps ce week-end et célébrez la nature en ville à la journée Patrimoine en fête. Les Montréalais sont donc invités à découvrir et à festoyer la richesse du patrimoine d’Ahuntsic-Cartierville. Pour l’occasion, la Ville de Montréal propose plus d’une trentaine d’activités familiales, ludiques, récréotouristiques et interprétatives. Au programme : visites guidées à pied, à vélo, et en vélopousse, ateliers, conférences, balades en bateaux électriques, pêche urbaine, performances musicales, cinéma en plein air, et bien plus encore. *Demain à 13h au Pavillon d’accueil du Parcours Gouin, 10 905 Rue Basile Routhier

ÉVÉNEMENT

Masson en fête

Photo courtoisie

Cette fin de semaine, on se donne rendez-vous en plein cœur du quartier Rosemont à l’événement Masson en fête, où la rue Masson se transformera en une véritable braderie festive. C’est donc sur la Promenade Masson que les divers commerçants vous attendent afin de vous faire profiter des meilleures aubaines en ville. De plus, sur le parvis de l’église Saint-Esprit de Rosemont, on pourra assister aux spectacles d’Alpha Thiam et ses rythmes africains, de Fiestango et la fièvre latine et d’Abdel Kadiri et son voyage oriental. Ne manquez pas non plus les prouesses d’arts martiaux et la zone de jeux et pique-nique pour toute la famille. *Ce soir, demain et dimanche à 20h sur la Promenade Masson, rue Masson entre les rues d’Iberville et la 12e Avenue

EN VILLE

Les Dimanches BIXI Gratuits

Photo courtoisie

C’est à compter de ce dimanche que se tiendront les Dimanches BIXI Gratuits et ce, tous les derniers dimanches du mois jusqu’au mois d’octobre prochain. Pour cette quatrième année, les BIXI gratuits, offerts par Manuvie, est encore une initiative qui incitent les Montréalais et les touristes à faire de l’exercice, mais aussi à découvrir ou à redécouvrir la ville en vélo et de profiter également de nombreuses sorties culturelles. D’ailleurs, ce dimanche aura lieu la Journée des musées montréalais, où l’accès sera également gratuit. * Ce dimanche partout en ville aux accès des BIXIS identifiés par un cœur à l’avant

Je reste

LIVRE

Les DIY d’Amélie – 70 projets créatifs pour décorer ta vie

Photo courtoisie

Question de joindre l’utile à l’agréable, la Youtubeuse Amélie Barbeau lance son premier livre où l’on pourra parcourir toutes ses bonnes idées de décorations et d’objets simples à réaliser. Avec ses 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Amélie présente donc 70 créations originales sous différents thèmes comme les fêtes thématiques, les accessoires mode, l’organisation, la décoration intérieure et plus encore. *Sorti le 8 mai

ROMAN

La Page manquante

Photo courtoisie

Dans ce troisième roman, Valérie Langlois nous plonge dans un drame psychologique, inspiré de sa propre vie. On retrouve Salomé Gauthier qui se réveille dans une chambre d’hôpital après avoir passé plusieurs semaines dans un coma. Elle se souvient à peine des événements qui l’ont mené à cet accident. Entre une réadaptation difficile, des souvenirs éclatés et des séquelles d’un traumatisme, elle tentera le tout pour le tout pour réécrire cette page manquante de sa vie. *Sorti le 3 avril

MAGAZINE

K pour Katrine

Photo courtoisie

Pour un quatrième numéro, Katrine Paradis et sa fille Margaux lancent un magazine estival proposant plus de 50 recettes différentes qui donnent l’eau à la bouche. Le duo nous partage des idées pour un barbecue gourmand, des apéros colorés, des desserts glacés et des plats qui nous feront voyager dans les pays exotiques. D’ailleurs, découvrez plusieurs assiettes végétaliennes. Coups de cœur pour les salsas et les bols énergisants. *Sorti en kiosque le 2 mai