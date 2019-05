Les cornets les plus «cute» se trouvent à cette petite adresse du Vieux-Montréal

Il n’y a certainement rien de plus agréable que de déguster un cornet sous le soleil printanier de Montréal. Si vous êtes toujours à l’affût d’endroits où vous sucrer le bec, ce petit café et crèmerie du Vieux-Montréal risque de vous faire saliver.

Mlle Catherine Café+Gelato est situé en plein cœur de la place Jacques-Cartier et sert sans aucun doute les cornets les plus «cute» en ville!

Sur son menu, on retrouve une tonne de parfums de gelati et de douceurs glacées plus savoureuses les unes que les autres, servies dans des cornets ornés de céréales ou de petites perles comestibles.

En plus, le décor pastel du Mlle Catherine Café+Gelato est tout simplement sublime. C’est l’endroit idéal pour prendre une pause lors de votre prochaine balade dans le Vieux-Montréal!

Mlle Catherine Café+Gelato

423 place Jacques-Cartier

