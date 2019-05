Les coups de cœur de Catherine Francoeur

À 25 ans, la Youtubeuse Catherine Francoeur est une véritable vedette du web. Avec ses 870 000 abonnés sur sa chaîne girlyaddict, elle ne dérougit pas en popularité, auprès des jeunes internautes. De plus, ce printemps, elle dévoile ses talents d’auteure, en lançant son premier roman jeunesse Elsie. Se qualifiant de vraie Lavalloise, la vlogueuse nous partage ses adresses préférées sur la Rive-Nord de Montréal.

Le restaurant préféré ?

Photo courtoisie Photo courtoisie J’en ai plusieurs parce que mon copain et moi ­adorons sortir au ­restaurant. D’abord, je suis une ­fanatique du restaurant Rubs BBQ Américain, situé sur le boulevard ­Curé-Labelle. J’adore cet endroit, car c’est un fumoir. Il faut être ­définitivement un fanatique de viande pour aimer ! Leur ­spécialité, ce sont les côtes levées, mais on peut y manger du poulet, des steaks et des burgers. D’ailleurs, ce sont les ­meilleurs burgers que j’ai eu la chance de manger. De plus, j’aime beaucoup Le Souvlaki Bar au ­Centropolis. C’est de la nourriture grecque, ce n’est pas cher, on y sert beaucoup de bouffe, c’est une ambiance relaxe et le service est rapide. C’est vraiment le petit resto grec authentique !

L’endroit où prendre un café ?

Je suis à l’eau ! Je n’aime ni le vin, ni les cocktails, ni le café ! C’est même très rare que je me rende dans les cafés pour travailler.

L’activité préférée ?

Photo courtoisie Juste sortir dehors ! Comme je suis tout le temps sur mon ordinateur, j’ai besoin de bouger. Lorsque je veux vraiment marcher, j’aime me promener dans le Vieux-­Montréal et cela me fait sortir de la Rive-Nord. ­Sinon, près de chez moi, il y a le Centre de la ­nature, mais une fois que tu as fait le tour, tu as vraiment fait le tour ! J’aime donc mieux le Vieux-Montréal avec ses ­magnifiques restos et ses rues animées.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo courtoisie Je vais y aller encore avec un resto. Le Poutine Bar est comme la Banquise de ­Montréal, mais en mille fois moins ­achalandé. C’est situé dans Sainte-Rose et c’est vraiment beau à l’intérieur ! La bouffe est excellente et on ne se gêne pas de te ­servir une quantité immense de poutine.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo courtoisie J’adore le Salon du livre. J’y étais à l’édition de Québec et j’ai très hâte de participer à celle de Montréal, cette année. En outre, j’ai eu la chance de ­participer aux deux dernières ­éditions du Festival Juste pour ados. Vous ­savez, je travaille beaucoup de la ­maison et je n’ai pas toujours eu la chance de rencontrer mes abonnées. Ce genre d’événement nous permet de créer des liens privilégiés. Juste pour ados est un festival totalement gratuit et c’est vraiment le fun.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

C’est la première fois où j’ai eu la chance de rencontrer mes abonnés. C’était un événement qui avait lieu au Palais des congrès et ça se nommait De toute beauté. Il y avait plusieurs kiosques de marques de cosmétiques et nous, les ­Youtubeuses, avions ­également un kiosque. Les abonnés en ont profité pour venir nous voir. Cela a été vraiment un moment spécial.

Un mot pour décrire Montréal ?