Les Cowboys de retour sur disque

Les Cowboys Fringants n’ont pas chômé ces derniers mois. Leur fondation lancera la semaine prochaine l’album Le Saint-Laurent chanté, tandis que le quatuor fera paraître son dixième album studio, L’Amérique pleure, à l’automne.

Voilà déjà 13 ans que la Fondation Cowboys Fringants s’implique dans diverses causes environnementales. Deux ans après le succès de l’album Nos forêts chantées, la Fondation, en collaboration avec la Fondation David Suzuki, a fait appel à de nouveaux artistes, et dix écoles secondaires de la province, pour concevoir le disque Le Saint-Laurent chanté.

Alex Nevsky, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Maude Audet, Antoine Corriveau, Elisapie, Salomé Leclerc, Jérôme Minière, Galaxie et Saratoga chantent ainsi les mots de 156 écoliers qui ont reçu l’encadrement de l’auteur Jonathan Harnois.

« Le premier album avait toutes des bonnes chansons, mais ça sonnait plus comme une compilation, dit Jérôme Dupras, des Cowboys Fringants. Cette fois-ci, il y a un fil conducteur dans les arrangements et la réalisation de Simon Landry et Sébastien Blais-Montpetit. Il y a une grande cohérence et l’album est plus collé sur l’imaginaire du fleuve. »

Nouvel extrait

Alors qu’ils avaient eux-mêmes participé à une chanson sur Nos forêts chantées, les Cowboys Fringants ont décidé de laisser la place à d’autres artistes pour ce deuxième disque.

« Nous étions déjà occupés avec notre propre album, depuis l’automne dernier », indique Jérôme.

Le groupe vient tout juste de terminer l’enregistrement de son nouveau disque et passera les prochains jours à faire le mixage.

« Nous sortirons un premier extrait dans les semaines à venir, dit Jérôme. La chanson s’appelle Ici-bas. Il va y avoir un autre extrait avant la sortie de l’album qui est prévue réalistement pour la fin septembre. »

Un disque Octobre+

Avec un titre comme L’Amérique pleure, aurons-nous droit à un album sombre ? « Je dirais que c’est comme un Octobre+ [en référence à l’album précédent du groupe]. Il y a des chansons rigolotes, des chansons d’amour et des chansons engagées. Mais il y a beaucoup de pièces qui reprennent une trame narrative du constat de société qu’on a vu en Amérique dans les dernières années. »

► L’album Le Saint-Laurent chanté, avec plusieurs artistes, paraîtra le 31 mai. Les revenus générés par la vente de l’album contribueront à la recherche sur les bélugas.