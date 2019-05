Métro de Montréal: des études commandées par le gouvernement Legault sur la congestion de la ligne orange

Le gouvernement du Québec a commandé jeudi des études pour se pencher sur la congestion de la ligne orange du métro de Montréal et de la station Berri-UQAM.

L’Autorité régionale de transport métropolitain aura le mandat de les mener afin d’évaluer les besoins actuels et futurs, ainsi que l’impact sur le réseau des projets lancés, comme le prolongement de la ligne bleue et le Réseau express métropolitain (REM) qui risquent d’accroitre le nombre d’usagers du métro.

Depuis 10 ans, il y a eu une augmentation de l’achalandage de 19 % entre les stations Beaubien et Berri-UQAM. Il y a également un achalandage élevé à la station Berri-UQAM, où 40 000 personnes circulent deux fois par jour, matin et soir.

«Les études complémentaires que réalisera l'ARTM permettront de trouver des solutions à court, à moyen et à long terme pour désengorger la ligne orange du métro de Montréal et soulager les usagers qui subissent les contrecoups de sa popularité», a affirmé Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, par communiqué.

La mairesse de Montréal a bien accueilli cette nouvelle du gouvernement de la Coalition avenir Québec.

«Les usagers du métro de Montréal vivent au quotidien la réalité de la classe sardine. Nous aurons maintenant des données probantes pour documenter cette réalité et y trouver des solutions concrètes. Je salue l'écoute du gouvernement dans ce dossier. Les enjeux de congestion dans la région métropolitaine sont majeurs, les besoins en transport collectif structurant sont importants, il est donc essentiel de planifier en conséquence», a déclaré Valérie Plante.

Ces études devraient durer 18 mois.