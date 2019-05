Monaco: ça s’annonce pénible pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a connu une journée ardue, jeudi, à l’occasion des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Effectivement, le porte-couleurs de l’écurie Racing Point n’a pu faire mieux que le 19e temps (1:16,135) au cours de la session initiale, terminant à plus de quatre secondes du meneur, Lewis Hamilton (Mercedes). Plus tard, il s’est contenté du 18e chrono, soit 1:14,558. Encore une fois, Hamilton a été le plus rapide, roulant en 1:11,118.

Les troisièmes essais et les qualifications auront lieu samedi, tandis que la course est prévue le lendemain. Au classement des conducteurs, Stroll occupe le 14e rang avec quatre points.