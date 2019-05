Nicolas Knap tentera de devenir le premier Québécois à traverser le détroit de Gibraltar sans combinaison!

Entre le 7 et le 15 juin, Nicolas Knap tentera de devenir le premier Québécois à traverser le détroit de Gibraltar à la nage et sans combinaison. Par la même occasion, il deviendra le 4e nageur dans l’histoire du Canada à rejoindre le continent européen au continent africain.

Sa traversée sera de 15 km en plein océan, seul et comme dans la tradition des premiers pionniers de la nage, en eau libre. Il aura comme équipement un maillot de bain, une paire de lunettes et un bonnet de bain. Un bateau l'accompagnera pour le guider et pour le ravitaillement. Il n’a pas le droit de toucher, de s’appuyer ou de se rapprocher à moins de 3 mètres de son embarcation.

Il doit réaliser un temps record ce qui lui permettra d’être dans le top 20 et de battre la meilleure performance canadienne. C’est le fruit de 3 années d’attentes et de préparation après avoir arrêté une carrière de haut niveau international bien rempli à l’âge de 30 ans. Il a repris sa discipline de prédilection en 2016 après 14 ans d’arrêt.